Speciale infrastrutture: Terzi, maggioranza Pd-M5s esclude ferrovia Bergamo-Orio da elenco priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con sconcerto che la maggioranza PD-M5S ha escluso la ferrovia Bergamo-Orio al Serio dall'elenco delle opere prioritarie per Rfi. In Commissione Lavori pubblici al Senato, come segnalato dalla senatrice Simona Pergreffi, è stato votato il parere sullo schema di aggiornamento al Contratto di programma di Rfi, individuando una serie di opere prioritarie tra quelle contenute nel Cdp. E in questo elenco, sorprendentemente, non c'è traccia del nuovo collegamento ferroviario tra Bergamo e il suo aeroporto". Lo ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, commentando l'esito del voto nella Commissione parlamentare. "È preoccupante – ha proseguito Terzi - che quest'opera venga considerata secondaria dalle forze di governo, mentre sappiamo tutti quanto sia vitale per implementare l'attrattività dello scalo, migliorare la mobilità e rilanciare l'economia nel suo complesso". (Com)