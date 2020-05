Speciale infrastrutture: Unindustria, entro maggio in fumo oltre 40 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro fine maggio le industrie del Lazio avranno bruciato oltre 40 miliardi di euro a causa del blocco delle attività. Le perdite potranno arrivare anche a 94 miliardi alla fine del 2020 se non ci sarà una ripartenza veloce dei settori che possono operare in sicurezza, a cominciare da quelli legati alle infrastrutture. È quanto spiega Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria, in un’intervista ad "Agenzia Nova". “La faccenda è abbastanza seria, i numeri che abbiamo sono confortati dalle proiezioni dell’istituto Cerved. La proiezione dei dati sui bilanci ci riferisce di una perdita che, entro maggio, va oltre i 40 miliardi di euro - spiega Tortoriello -. L’ipotesi è che si possa arrivare fino a 94 miliardi entro la fine dell’anno, se la situazione dovesse rimanere la stessa. Stimiamo un calo dell’8,5 per cento dei fatturati entro maggio, e del 22 per cento su tutto il 2020, sulla base della stessa considerazione. La media nazionale è -7,4 per cento a maggio, quindi nel Lazio siamo già più alti”. I settori che hanno registrato i maggiori danni economici sono quelli del turismo, dei trasporti e dell’automotive. Qui la proiezione su maggio rileva dei cali di fatturato che vanno dal 17 per cento nel turismo al 23 per cento dell’automotive. Negli altri settori produttivi, caratterizzati dall’esportazione, come metallurgia, ceramica, moda e imprese alimentari (comprese quelle legate alla ristorazione), già a marzo è stato registrato un calo del 30 per cento. “Sono dati drammatici e sconfortanti”, commenta Tortoriello. E sul distretto della ceramica di Civita Castellana il presidente di Unindustria lancia un allarme: "Hanno chiesto di ripartire perché operatori della ceramica di altre nazioni stanno già spingendo per sostituirsi, quindi è importante il ripristino delle attività" (Rer)