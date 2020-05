© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl di Frosinone non risultano nuovi casi positivi e nessun decesso. Si legge sul portale Salute Lazio. Inoltre, 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare e ci sono 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza. (Rer)