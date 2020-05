Regno Unito: premier gallese Drakeford, solo piccoli cambiamenti nelle misure restrittive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione gallese, quindi, continuerà a lavorare da casa e a spostarsi solo se strettamente necessario e rispettare la regola di distanziamento sociale dei due metri. "Verranno attuati piccoli, modesti cambiamenti riguardo alle regolazioni", ha detto il premier. Ciò significa che il pubblico è autorizzato a fare esercizio fisico all'aperto più di una volta al giorno, ma solo rimanendo nella propria area, che i giardini verranno riaperti e che alcune autorità locali potrebbero riaprire le biblioteche. Questi cambiamenti valgono per tutti tranne che per gli ultrasettantenni, per chi ha pre-esistenti problemi di salute e per le donne in gravidanza, ovvero i gruppi più vulnerabili. Per quanto riguarda i cambiamenti che verranno attuati in Inghilterra, Drakeford ha ripetuto che Boris Johnson intende assumere un atteggiamento cauto e attento, per cui probabilmente non ci saranno grandi cambiamenti nella totalità del Regno Unito. (Rel)