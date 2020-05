Speciale energia: Puglia, Borraccino, catasto energetico, incontro in Regione su sistema trasmissione Ape

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si è svolto oggi, in video-conferenza, un importante incontro con i rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri di tutte le province della Puglia, nel corso del quale i tecnici di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) hanno illustrato i dettagli di funzionamento della nuova piattaforma informatica per la gestione, da parte di professionisti abilitati, del processo di certificazione energetica degli edifici e degli impianti termici, e di trasmissione degli Attestati di prestazione energetica". Così in una nota Mino Borraccino, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia. "Nei giorni scorsi - ha proseguito Borraccino - sempre da parte della Regione Puglia, assessorato allo Sviluppo economico, sezione Energia, si è svolto un analogo incontro con i rappresentanti dei Consiglio Notarili distrettuali della nostra regione, ugualmente interessati da questa significativa novità. L'Attestato di prestazione energetica (Ape) è il documento informativo che permette di conoscere in modo semplice e intuitivo le prestazioni energetiche dell'edificio, cioè la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari, e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti degli ascensori e delle scale mobili. Si tratta, quindi, di un documento fondamentale soprattutto nell’ottica di una riduzione dei consumi energetici". (Ren)