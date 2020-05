Speciale energia: Corea del Sud, il governo nomina nove nuovi ambasciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha ufficializzato oggi la nomina di nove nuovi ambasciatori inviati in altrettante destinazioni. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri, secondo cui si tratta di un “regolare giro di nomine”. Suh Jeong-in, che ha coordinato l’ufficio che lo scorso anno si è occupato del summit commemorativo tra Corea del Sud e i paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), è stato nominato ambasciatore in Messico. Kang Jeong-sik, ex viceministro per gli Affari multilaterali e globali, ha assunto l’incarico di ambasciatore in Australia; Lee Sang-jin, già viceministro per gli Affari consolari, quello di ambasciatore in Nuova Zelanda. Chung Hae-kwan, direttore generale per gli affari legali commerciali del ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia, è stato scelto come inviato in Bahrein, mentre Jeong Woon-jin, già direttore generale per la Pianificazione del ministero degli Esteri, andrà nello Sri Lanka. Ancora, Kim Jong-han, ministro consigliere all’ambasciata sud-coreana in Cina, sarà inviato in Camerun; Koo Hong-seok, ex direttore generale per gli Affari del sud-est asiatico, è stato scelto come ambasciatore in Kazakhstan. Choo Jong-youn, ex ambasciatore in Argentina, andrà in Colombia; Jo Yung-joon, già direttore generale per gli Affari dell’America latina e dei Caraibi, assumerà l’incarico di ambasciatore in Perù. La diplomazia di Seul ha anche nominato Park Kyung-jae come console generale a Los Angeles. A causa delle restrizioni ai viaggi dovute al contenimento della pandemia di coronavirus, non è ancora chiaro quando i nuovi ambasciatori potranno assumere i rispettivi incarichi. (Res)