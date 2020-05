Speciale energia: Iraq, collasso dell’economia e disarmo milizie le principali sfide del nuovo governo Al Kazemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina dell’ex capo dell’intelligence di Baghdad a primo ministro è stata accolta con favore dagli Stati Uniti. Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha già avuto stamane una conversazione con Al Kazemi. Secondo quanto riferito dal portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, Pompeo si è confrontato con il premier iracheno in merito “all'urgente e duro lavoro da svolgere per il governo iracheno, attuando riforme, affrontando la pandemia di Covid-19 e combattendo la corruzione". Pompeo ha espresso il suo sostegno al nuovo governo, annunciando una deroga di 120 giorni sulle sanzioni per consentire all’Iraq di importare energia elettrica dall’Iran. “Tale decisione è una dimostrazione del nostro desiderio di contribuire a fornire le giuste condizioni per il successo (del governo)”, ha riferito Pompeo. Si tratta a ben vedere di una boccata d'ossigeno per il paese arabo, ancora costretto a importare elettricità e prodotti energetici dalla vicina Repubblica islamica. Il responsabile della diplomazia statunitense e il premier iracheno hanno anche discusso dell'imminente dialogo strategico Usa-Iraq, affermando il desiderio di lavorare “insieme per fornire al popolo iracheno la prosperità e la sicurezza che meritano”. Anche l’Iran, per la verità, si è detto soddisfatto della nomina di Al Kazemi a capo del nuovo esecutivo iracheno. Il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Mohammad Javad Zarif, si è congratulato telefonicamente con il premier. "Congratulazioni al primo ministro Al Kazemi, al suo governo, al parlamento e soprattutto al popolo iracheno per il successo nella formazione di un nuovo esecutivo", ha twittato stamane Zarif, aggiungendo che "l'Iran starà sempre a fianco del popolo iracheno e delle sue scelte politiche". Per comprendere la soddisfazione di Usa e Iran per la fiducia accordata ad Al Kazemi dal parlamento iracheno, è necessario sottolineare come la formazione di un nuovo esecutivo chiuda (almeno in potenza) un’acuta crisi politica in corso dallo scorso ottobre – quando sono iniziate le manifestazioni di protesta che hanno spinto alle dimissioni il premier Adel Abdul Mahdi - e aggravata dall’attuale emergenza sanitaria, le cui pesanti ripercussioni in termini economici si sono fatte sentire in Iraq più che altrove. (Res)