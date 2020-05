Ue: M5s, sì a sistema comune di reddito minimo, ottima la proposta di Italia, Spagna e POrtogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle (M5s) plaude a Nunzia Catalfo, Pablo Iglesias e Ana Mendes, rispettivamente membri di governo di Italia, Spagna e Portogallo, "per aver scritto una lettera per chiedere all'Europa l'introduzione di un sistema comune di reddito minimo adeguato a seconda dei livelli e degli stili di vita di ciascun Paese". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Lavoro e Politiche Ue". In una nota, il M5s sottolinea come "in Europa l'emergenza sanitaria ed economica dovuta dal Covid-19 sta recando nelle società enormi conseguenze drammatiche in termini sociali tra perdite di lavoro e peggioramento delle vite dei cittadini: si rischiano milioni di nuovi poveri con la pandemia che è andata a colpire soprattutto il ceto medio produttivo e le fasce meno abbienti". (segue) (Com)