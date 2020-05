Ue: M5s, sì a sistema comune di reddito minimo, ottima la proposta di Italia, Spagna e POrtogallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da sempre - prosegue il comunicato - siamo fautori del reddito per contrastare la povertà e la precarizzazione delle vite: è uno strumento necessario. Già il nostro articolo 38 della Costituzione impone allo Stato di assistere qualunque cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere e sopravvivere, e in una fase eccezionale come questa, sono milioni le persone in Europa che senza un sostegno pubblico non sarebbero in grado neanche di fare la spesa", aggiungono. "La pandemia si è abbattuta nell'intero continente ed è giusto, quindi, pensare a soluzioni condivise e comuni affinché nessuno venga lasciato indietro. Questa iniziativa guarda verso un'Europa più solidale e attenta ai cittadini e perciò va sostenuta con forza. Ci auspichiamo che Bruxelles faccia sua la richiesta di reddito minimo", conclude la nota. (Com)