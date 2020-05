Francia: per il 72 per cento dei cittadini quarantena sarà ripristinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 72 per cento dei francesi pensa che il paese rientrerà in quarantena a causa di una nuova ondata di coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto Harris Interactive per l'emittente televisiva "Lci" al termine degli annunci fatti ieri, 7 maggio dal governo, sulle modalità di uscita dal confinamento, che inizierà l'11 maggio. Il 24 per cento pensa che questa ipotesi è "molto probabile" mentre il 48 per cento la trova "piuttosto probabile".(Frp)