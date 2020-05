Etiopia: corruzione, ex ministro Comunicazioni condannato a sei anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte dello stato regionale di Amhara, in Etiopia, ha condannato l'ex ministro delle Comunicazioni, Bereket Simon, a sei anni di prigione per corruzione. È quanto riferisce la stampa etiope. Oltre a Simon è stato dichiarato colpevole anche un ex alto funzionario di governo, Tadesse Kassa, mentre un terzo co-imputato, l'uomo d'affari Daniel Gizaw, è stato prosciolto da tutte le accuse. Bereket, membro fondatore del Fronte democratico rivoluzionario dei popoli etiopi (Eprdf), la coalizione al potere in Etiopia dal 2005, è stato arrestato nel gennaio 2019 nella capitale Addis Abeba. Bereket ha rassegnato le dimissioni dal governo nell'ottobre 2017, quando ricopriva l’incarico di consigliere incaricato degli studi politici e della ricerca dell'ex primo ministro Hailemariam Desalegn. Il suo attuale partito, il Partito democratico Amhara, lo ha estromesso dal comitato esecutivo nel 2018. (Res)