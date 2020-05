Libia: Ue condanna ultimi attacchi contro i civili a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna gli ultimi attacchi in Libia. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Condanniamo molto duramente gli ultimi bombardamenti e gli attacchi contro i civili in Libia, attorno a Tripoli, sono inaccettabili. Sappiamo che l'area è molto vicina all'ambasciata italiana ed esprimiamo solidarietà ai partner italiani. Ogni tipo di attacco indiscriminato che colpisce zone popolate sono inaccettabili", ha detto. Quanto accaduto dimostra ulteriormente "la necessità per tutti gli attori e le parti di concordare su un cessate il fuoco stabile e di riprendere il dialogo politico. E' davvero necessario per la Libia", ha aggiunto Stano.(Beb)