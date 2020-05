Libia: Ue, missione Irini dimostra "contributo concreto" alla mantenimento della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Eunavfor Med Irini è una dimostrazione del contributo dell’Unione europea al mantenimento della pace in Libia. È quanto affermato dal portavoce della Commissione Ue, Peter Stano. In merito alle critiche subite dall’operazione, Stando ha detto che non si tratta di una novità: “Sono state ribadite più volte da alcuni rappresentanti libici", ha spiegato Stano. "Posso solo dire che Irini è un concreto esempio di come l'Ue voglia contribuire alla pace in Libia. Il suo mandato mira a contribuire al rispetto dell'embargo dell'Onu così da prevenire il flusso di armi verso la Libia" e "di partecipare al raggiungimento di una soluzione politica". (Beb)