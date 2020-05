Roma: Palumbo (Pd), su buoni spesa e affitto attendiamo dati pubblici effettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo del Partito democratico in una nota afferma: "La commissione Trasparenza continua a monitorare l'evoluzione della consegna dei buoni spesa e l'andamento della procedura per l'assegnazione del buono affitto. Questa mattina abbiamo convocato una nuova seduta per fare il punto sullo stato dell'arte di entrambi i contributi erogati da Roma Capitale in questo momento di grave emergenza sanitaria e sociale. Abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni da parte degli assessori competenti relativamente alla prosecuzione dell'iter di entrambe le procedure, ma come detto anche in commissione, aspettiamo che l'amministrazione comunale elabori un report esaustivo e completo e metta a disposizione sia dell'Assemblea capitolina e quindi di tutti i consiglieri, sia della cittadinanza, tramite apposita pubblicazione sul portale di Roma Capitale che consenta una effettiva pubblicità e trasparenza dei dati - continua la nota -. Bene se, come rassicura l'assessore Mammì, le risorse disponibili per il bonus spesa saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute. Attendiamo però i dati conclusivi, come detto, per verificare che sia davvero così e che nessun bisognoso avente diritto resti fuori da questo contributo. Parallelamente, nutriamo qualche preoccupazione in più relativamente al buono affitto, visto che la procedura è ancora in corso. Speriamo, in linea con le perplessità denunciate anche dalle associazioni di inquilini, che l'iter non sia ulteriormente rallentato da cavilli burocratici a danno dei bisognosi. Anche su questo, attendiamo gli esiti del bando e i dati conclusivi della giunta comunale", conclude Palumbo.(Com)