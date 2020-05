Speciale energia: Brasile, Bolsonaro include costruzioni e industria alle attività essenziali durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica brasiliano, Jair Bolsonaro, ha aumentato l'elenco di servizi e attività considerati essenziali nel corso della pandemia di coronavirus, e quindi non soggette a chiusura in caso di adozione di misure di distanziamento sociale o quarantena da parte di stati e municipi. La nuova lista comprende il settore delle costruzioni civili e l'industria. I due settori si aggiungono alla lista presentata lo scorso 29 aprile che comprendeva già un ampio ventaglio di attività tra le quali commercio, impresa e servizi, dalla filiera dell'alimentazione a quella dell'assistenza meccanica ai mezzi di trasporto, dalle attività chimiche, petrolchimiche ed estrattive a quelle per la distribuzione dell'energia, per citarne solo alcune. Nel decreto, Bolsonaro affermava che il testo "non esclude la competenza o l'adozione di misure normative e amministrative da parte degli stati o dei municipi, nell'ambito delle loro competenze e dei loro rispettivi territori", tenendo conto della decisione della Corte suprema (Stf), del 15 aprile, secondo gli amministratori locali hanno il potere di stabilire nei loro territori politiche sanitarie diverse da quelle federali, comprese le questioni di quarantena e la classificazione dei servizi essenziali. (Brp)