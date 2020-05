Speciale energia: Germania, sondaggio, popolarità Merkel al 68 per cento, il massimo da luglio 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolarità del cancelliere Angela Merkel è ai massimi dal luglio del 2017, con il 68 per cento dei tedeschi che si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto del suo operato. Da marzo scorso, il dato segna un incremento di quattro punti percentuali. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l'emittente televisiva “Ard” su un campione di 100 mila persone. Nella scala del gradimento dei tedeschi, Merkel è seguita dal ministro delle Finanze, Olaf Scholz, al 59 per cento e dal titolare della Salute, Jens Spahn, con il 56 per cento. Entrambi hanno perso 4 punti percentuali su base mensile. Al quarto e al quinto posto si collocano il ministro dell'Economia e dell'Energia, Peter Altmaier, e quello dell'Interno, Horst Seehofer: il primo è al 53 per cento (+2 per cento), il secondo ottiene il 48 per cento (+1 per cento). Il gradimento per il ministro del Lavoro, Hubertus Heil, si attesta al 40 per cento. (Geb)