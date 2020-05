Speciale energia: Siemens rovescia previsioni 2020, da modesto aumento a calo moderato vendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il conglomerato tedesco Siemens, attivo nei settori della tecnologia, della mobilità e dei servizi, ha rovesciato le stime per l'anno di esercizio 2019-2020, portandole da “modesti guadagni a perdite moderate”. L'amministratore delegato, Joe Kaeser, prevede che il gruppo “toccherà il fondo” nel terzo trimestre. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, che in questo modo riassume i dati diffusi oggi da Siemens. Dopo un “difficile” secondo trimestre con “un calo significativo degli utili”, il conglomerato prevede ora un moderato declino delle vendite e non più un loro modesto aumento. Kaeser ha dichiarato: “Ci aspettiamo di toccare il fondo nel terzo trimestre dell'anno di esercizio”. Allo stesso tempo, l'Ad di Siemens ha sottolineato che, “nonostante il contesto difficile” dovuto alla crisi del coronavirus, il gruppo ha realizzato un “solido” primo trimestre ed è preparato per nuove sfide. La posizione di liquidità è, infatti, “molto solida” con un “portafoglio di attività notevolmente flessibile e diversificato”, ha affermato il direttore finanziario di Siemens, Ralf Thomas. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, Siemens dispone di “un cuscino per gli ordini molto comodo” da 69 miliardi di euro. Tuttavia, nel primo trimestre, le vendite sono diminuite dell'1 per cento a 14,2 miliardi di euro e gli ordini hanno subito un calo del 9 per cento a 15,2 miliardi di euro. L'utile operativo rettificato delle attività industriali è diminuito del 18 per cento a 1,59 miliardi di euro. Divisione di Siemens per l'energia, Siemens Energy non è più incluso nei dati operativi. Nel secondo trimestre, il comparto, compresa la compagnia eolica Siemens Gamesa, è scivolato in un rosso da 317 milioni di euro. A ogni modo, Siemens ha registrato un utile di 697 milioni di euro, inferiore di circa due terzi rispetto al dato dell'anno di esercizio 2018-2019. (Geb)