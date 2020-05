Speciale energia: Germania nel 2019, elettricità per uso domestico a 28,7 euro per 100 chilowattora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 la Germania ha registrato il secondo costo più alto dell'energia elettrica per uso domestico in tutta l'Ue, pari a 28,7 euro per 100 chilowattora, in calo del 2,4 per cento su base annua. Il prezzo più alto è stato raggiunto dalla Danimarca, con 29,2 euro, mentre la media dei paesi dell'Unione europea è di 21,6 euro, con un incremento dell'1,3 per cento su base annua. È quanto reso noto dall'Ufficio di statistica dell'Ue (Eurostat), come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Dopo la Danimarca con il 64 per cento, è la Germania con il 54 per cento ad avere la più alta percentuale di tasse e imposte sul consumo dell'energia elettrica per uso domestico. Allo stesso tempo, in Germania i prezzi del gas sono più economici rispetto a quelli praticati dagli altri Stati membri dell'Ue, la cui media nel 2019 si è attestata a 7,2 euro per 100 chilowattora. In Germania, il costo è stato di 5,9 euro per chilowattora. Nell'Ue, il prezzo del gas è aumentato dell'1,7 per cento, mentre in Germania è diminuito del 3,1 per cento. Su scala europea, tasse e imposte compongono il 31 per cento del costo del gas, quota che per la Germania scende al 27 per cento. (Geb)