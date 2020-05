Speciale energia: ministro sudafricano Mantashe, presto piano per costruire nuova centrale nucleare da 2.500 Mw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica inizierà presto a sviluppare un piano per una nuova centrale nucleare da 2.500 megawatt (Mw). Lo ha annunciato il ministro dell'Energia sudafricano, Gwede Mantashe, nel corso di un’audizione in parlamento. “Lo sviluppo della tabella di marcia per il programma nucleare di nuova costruzione da 2.500 mw inizierà presto”, ha dichiarato il ministro nell’illustrare il piano del settore per il periodo 2020-2025, manifestando l’intenzione di completare la costruzione della nuova centrale nucleare entro il 2024. Rispondendo alle domande della commissione, il ministro Mantashe ha dichiarato che prima di presentare il piano il governo “testerà il mercato” e ascolterà le proposte dei potenziali investitori riguardo la costruzione del nuovo impianto nucleare. “Esploreremo tutte le opzioni, se coglieremo l’interesse per il nucleare sul mercato andremo avanti”, ha aggiunto. Il governo dell’economia più industrializzata dell'Africa, che attualmente gestisce l'unica centrale nucleare del continente situata nei pressi di Città del Capo, ha dichiarato l'anno scorso che stava considerando la realizzazione di una maggiore capacità nucleare a lungo termine, dopo aver abbandonato nel 2018 il piano per una massiccia espansione nucleare sostenuta dall'ex presidente Jacob Zuma, dimessosi nel febbraio 2018 a causa degli scandali legati alla corruzione. L’unica centrale nucleare attualmente operativa in Sudafrica, quella di Koeberg, ha una capacità di circa 1.900 Mw. (Res)