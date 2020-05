Tunisia: catturato un presunto militante dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un individuo classificato come “pericoloso” e sospettato di appartenere allo Stato islamico (Is) è stato catturato dalle unità anti-terrorismo ad Ettadhamen, nell'agglomerato urbano di Tunisi (governatorato Ariana). Secondo un comunicato stampa della Guardia nazionale tunisina, questo individuo ha ricevuto un addestramento in materia di intelligence, raccolta di informazioni, reclutamento di reclute e gestione di esplosivi in termini di produzione, trasporto e installazione. La procura del Centro giudiziario antiterrorismo ha seguito il caso e ordinato l'arresto del presunto terrorista. (Tut)