Roma: Figliomeni (Fd'I), su cimiteri capitolini gestione Ama è poco trasparente

- La gestione di Ama dei cimiteri capitolini, per il consigliere di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Francesco Figliomeni, "è poco trasparente". In una nota Figliomeni spiega: “Per usare un eufemismo, non c’è pace nei cimiteri capitolini affidati ad Ama, che, nonostante l’impegno dei lavoratori, oltre ad offrire il consueto degrado dopo due mesi di chiusura al pubblico, che potevano essere l’occasione per decidere degli interventi strutturali non avvenuti, opera degli strani movimenti gestionali al suo interno, che visto il momento delicato sono passati sotto traccia, motivo per cui abbiamo predisposto un ulteriore atto per avere dei chiarimenti in merito. Parliamo - aggiunge Figliomeni - del nuovo rapporto con tre dirigenti e due quadri, senza tener conto delle numerose risorse interne che avrebbero potuto ricoprire questi incarichi. Ci chiediamo quindi dove è stato messo l’obiettivo primario di razionalizzazione delle aziende capitoline, tanto sbandierato dal sindaco Raggi e dalla sua giunta, visto che nuove assunzioni dirigenziali significano un notevole aggravio economico sul bilancio Ama, che già versa in difficoltà. Altra possibile criticità - sottolinea - riguarda l’esternalizzazione di un servizio come quello della Polizia mortuaria, affidato a una impresa funebre ben nota operante sul mercato, visto che mancherebbe tutta la documentazione prevista per le norme sui contratti pubblici. Infine - conclude Figliomeni - non abbiamo notizie della pubblicazione della relazione sulla gestione dei servizi cimiteriali, così come previsto dal vigente contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama 2018-2023. Come dire, siamo come sempre di fronte alla specchiata trasparenza e moralità a doppio senso del M5s”. (Com)