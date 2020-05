Difesa: Leonardo, Daaa rilascia certificazione iniziale per velivolo addestramento M-345

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha annunciato che la Direzione armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità (Daaa), ente certificatore del ministero della Difesa italiano, ha rilasciato la certificazione iniziale per il velivolo da addestramento M-345. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, stando al quale la certificazione rappresenta il traguardo di “un’intensa attività che ha previsto circa 200 voli e il supporto fondamentale del Reparto sperimentale volo del 61mo Stormo e del decimo Reparto manutenzione velivoli dell’Aeronautica militare. “Il riconoscimento della certificazione iniziale dell’M-345 conferma le caratteristiche e le capacità di questo aereo, unico nel suo genere per prestazioni, costi di acquisizione e gestione, proiettando questo aereo a pieno titolo sul mercato internazionale: il risultato raggiunto è il frutto di una forte sinergia tra industria, Daaa e le Forze armate in ottica di sistema paese, che si inserisce appieno nel solco dell’eccellenza nell’addestramento riconosciuta a livello internazionale alle Forze armate italiane”, ha commentato il capo della divisione velivoli di Leonardo, Lucio Valerio Cioffi. (segue) (Com)