Difesa: Leonardo, Daaa rilascia certificazione iniziale per velivolo addestramento M-345 (3)

- I nuovi aerei, progettati per soddisfare i requisiti di addestramento basico e basicoavanzato, andranno ad integrare gli M-346 impiegati per la fase avanzata dell’addestramento dei piloti e, nell’ambito del progetto International Flight Training School, supporteranno il consolidamento del processo di crescita e internazionalizzazione dell’offerta formativa lanciata da Leonardo in partnership con l’Aeronautica militare. Il sistema addestrativo integrato basato sul segmento di terra e di volo dell’M-345 , prosegue la nota, conferma la leadership tecnologica a livello mondiale di Leonardo nella formazione dei piloti destinati ai velivoli di attuale e futura generazione, beneficiando dell’esperienza e della tecnologia già sviluppata per il M-346, incluse la capacità “Live Virtual Constructive”, ossia la possibilità di integrare il velivolo in volo con elementi “amici” o “nemici” simulati, permettendo di “esporre” il futuro pilota alla complessità di ogni possibile scenario operativo. (Com)