Fase 2: De Chirico (FI), Sala inappropriato a gestire una Milano allo sbando

- Secondo il consigliere comunale di Forza Italia a Milano Alessandro De Chirico il sindaco Sala è "inappropriato a gestire una città allo sbando". "Il sindaco - osserva De Chirico - fa l'ennesima ramanzina sui social network per quanto accaduto ieri sera sui Navigli e lancia un ultimatum al popolo del #Milanononsiferma che ben conosce. In tanti milanesi però si chiedono: quante multe sono state comminate ieri sera a chi non indossava la mascherina ed era fermo a conversare amabilmente con un bicchiere in mano? Perché è evidente che non si possa giocare a guardie e ladri, ma c'era bisogno di un novello Nostradamus per capire che il 'liberi tutti', senza controlli, avrebbe generato affollamenti nei parchi e nei luoghi più frequentati dai milanesi?". "Più passa il tempo - conclude l'azzurro - e più appare evidente che il sindaco di Milano è inappropriato a gestire una città allo sbando". (com)