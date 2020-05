Coronavirus: Iss, per 10-12 per cento decessi prima causa morte altre patologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del rapporto epidemiologico sul coronavirus, ha chiarito che “la prima causa di morte per circa l’88 per cento dei pazienti positivi al coronavirus è stata proprio l’infezione da Covid-19”. Per gli altri la prima causa della morte “sono altre patologie” alle quali si è “sovrapposta l’infezione da Covid-19”. Il dato è basato su un campione di oltre 2 mila persone decedute e positive al coronavirus. (Rin)