Famiglia: Salvini, governo taglia 30 milioni, ministro Bonetti cosa fa?

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, accusa l'esecutivo di tagliare le risorse per le famiglie. "Trenta milioni in meno per le famiglie - sottolinea l'ex ministro dell'Interno - in questo momento drammatico, il governo taglia il fondo per aiutare i genitori. Hanno ragione le associazioni organizzatrici del Family day, preoccupate per il rischio che molte famiglie sprofondino nella povertà assoluta. Si tratta - conclude il senatore leghista - di 26 milioni di famiglie, con 8 milioni di bimbi tra 0 e 14 anni e 1,5 milioni dai 14 ai 18 anni. Il ministro Bonetti cosa ci sta a fare?". (Rin)