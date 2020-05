Roma: Municipio I, su centri estivi polemiche sterili da Campidoglio, noi pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Ambiente del Municipio Roma I centro Anna Vincenzoni interviene nella diatriba tra il municipio e il Campidoglio sulla riapertura dei centri estivi: "C'è un consiglio eletto, c'è una presidente eletta. La competenza sui centri estivi è espressamente dei municipi, come da regolamento del decentramento amministrativo. Mi stupisce questa polemica sterile da parte del consigliere capitolino Diario, che accusa il primo municipio di essersi 'lanciato in avanti in maniera spregiudicata' scrivendo alle famiglie per sondare i bisogni riguardo i centri estivi - afferma in una nota Vincenzoni -. Peraltro senza che il Campidoglio abbia ad oggi offerto alcuna proposta valida per risolvere l'enorme problema delle famiglie nel gestire il tempo dei bambini, in un momento così difficile per il Paese e per il mondo intero. Ora c'è bisogno di lavorare insieme, come stiamo facendo nel primo municipio con l'istituzione della cabina di regia a cui partecipano tutti i gruppi politici, per affrontare un problema che riguarda tutti indiscriminatamente. Niente polemiche." (segue) (Com)