Roma: Municipio I, su centri estivi polemiche sterili da Campidoglio, noi pronti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alle Politiche sociali del Municipio Roma I centro Emiliano Monteverde nella nota aggiunge: "A fronte di un'esigenza fortissima delle famiglie, noi ci stiamo preparando a dare una risposta. Questo è il momento della responsabilità e dobbiamo lavorare necessariamente per raggiungere l'obiettivo della tutela della salute pubblica e allo stesso tempo del diritto ad imparare, a socializzare, a stare insieme a ricostruire il mondo di relazioni che i bambini hanno perso in questi due mesi di reclusione tra le mura domestiche. L'anno scorso il Municipio ha offerto servizi di centri estivi per oltre 1.000 bambini: quest'anno sarà ancora più necessario offrire ai più piccoli un momento di serenità, di gioco, di condivisione e di rielaborazione di questi mesi di reclusione e paura. Piuttosto, ci aspettiamo che il Campidoglio faccia la sua parte nel reperimento del maggior numero di risorse umane ed economiche per gestire la ripartenza. Che passa anche dai bambini e dalle loro necessità". (Com)