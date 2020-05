Fase 2: Sardone (Lega), sindaco Sala non credibile, dimostra di non essere in grado di amministrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la consigliera comunale ed eurodeputata della Lega Silvia Sardone con l'ultimatum lanciato oggi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala "dimostra di non essere in grado di amministrare". "Il sindaco Sala, in versione professore arrabbiato, regala ai milanesi una lezione di comportamento. Se ai Navigli ci sono tali assembramenti è perché, incredibilmente, non ha fatto nulla per evitarli. Perché non dice alla Polizia locale di controllare? Perché non interviene invece di fare sermoni? Perché è costantemente in ritardo su quanto accade in città? Pensa solo alle piste ciclabili e non è in grado di gestire i pericoli di questa fase", attacca Sardone. "Ma poi, con tutto il rispetto, che credibilità può avere il sindaco degli aperitivi e del video 'Milano non si ferma'? Ormai sono mesi che Sala non ne azzecca una e anche in questa occasione dimostra di non avere il polso reale di quanto accade in città. Sala si definisce un 'politico da atti', per ora ha dimostrato solo di essere bravo a parole perché, anche in questo caso, come sindaco non riesce assolutamente a incidere", conclude la leghista. (com)