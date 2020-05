Romania: ministro delle Finanze, nel 2021 ci sarà forte crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Romania registrerà una forte contrazione nel 2020, prima di avviarsi alla ripresa a partire dal terzo trimestre: tutti concordano che nel 2021 "avremo una forte crescita, pari al 4-5 per cento del Pil". Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu, in un intervento alla radio pubblica "Radio Romania". Il ministro delle Finanze ha precisato che il governo di Bucarest sta esaminando la possibile continuazione del sostegno finanziario ai dipendenti delle compagnie che non potranno riprendere l'attività dopo il 15 maggio. Il ministro ha spiegato che la misura dovrebbe entrare in vigore nel momento in cui cesserà l'attuale cassa integrazione. (Rob)