Alitalia: Mulè (FI), Leogrande inadeguato, si dimetta

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato e componente della commissione Trasporti della Camera, osserva che "la situazione di Alitalia è grave ma non è seria, questa purtroppo è l'unica definizione che si può dare di una vicenda che si protrae da mesi e nella quale si susseguono un diluvio di annunci e dichiarazioni, anche in sede ufficiali, dove l'ultima polverizza quella precedente". Il parlamentare aggiunge: "Dopo un'audizione alla Camera del commissario Leogrande, che aveva detto che per la nuova newco sarebbero stati sufficienti 500 milioni, ed un'audizione del ministro Patuanelli che non aveva smentito Leogrande, improvvisamente cambia tutto e la ricapitalizzazione di Alitalia schizza a 3 miliardi come dichiarato ieri dal ministro Patuanelli in Senato. Premesso che nessuno vuole il fallimento di Alitalia", spiega l'esponente di FI, "è evidente che questo circo non può continuare. Decenza imporrebbe due cose: le dimissioni del commissario Leogrande che, oltre ad aver dimostrato un'inadeguatezza riconosciuta praticamente da tutte le forze politiche, è evidentemente all'oscuro delle sorti della compagnia che dovrebbe amministrare". A giudizio di Mulè, infine, "Patuanelli smetta di dire tutto e il contrario di tutto e venga una volta per tutte in Parlamento a spiegare, carte alla mano, quale sarà il progetto per Alitalia dalla A alla Z".(Com)