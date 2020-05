Iran: Nidc, acquisito know-how per produzione di 6 mila dispositivi per industria petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Iranian Drilling Company (Nidc) ha acquisito in dodici mesi le competenze per produrre in Iran 6.000 differenti tipologie di manufatti per l'industria petrolifera. Lo rende noto il quotidiano iraniano "Tehran Times", citando il dipartimento tecnologico e ingegneristico della Nidc. Secondo il suo direttore, Behnoud Mansournejad, la tecnologia per la produzione dei suddetti prodotti era finora in mano di poche compagnie straniere. Tra i macchinari che ora possono essere prodotti in Iran figurano i dispositivi antieruzione da utilizzare nei pozzi petroliferi. Nello scorso anno iraniano (dal 21 marzo 2019 al 19 marzo 2020), le competenze acquisite hanno permesso il risparmio di circa 107 milioni di dollari. Nel 2019, Mansournejad aveva dichiarato che l'Iran possedeva ormai le competenze per produrre internamente circa l'80 per cento del materiale per le operazioni estrattive nei giacimenti petroliferi e gasiferi. (Res)