Francia: alcuni ex malati di Covid-19 citano in giudizio lo Stato per la gestione della crisi

- In Francia un gruppo di 43 persone composto da ex malati e familiari di vittime del coronavirus hanno citato in giudizio lo Stato per la gestione messa in atto durante la crisi sanitaria. Lo rivela in esclusiva il quotidiano "Le Parisien". "Sono le carenze e la cattiva gestione della malattia che motivano l'azione", ha detto l'avvocato Loris Palumbo, uno dei legali del gruppo. Allo Stato viene richiesta la creazione di un fondo di indennizzo sullo stesso modello di quello già esistente per le vittime di amianto. "Molti dei nostri clienti pensano che lo Stato sostenga le imprese, vittime collaterali del Covid-19, ma non le vere vittime", ha affermato l'avvocato Benjamin Fellous. (Frp)