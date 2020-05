Fase 2: a Cinisello Balsamo (MI) nasce Comitato di gestione e indirizzo del distretto del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Cinisello Balsamo (MI) a distanza di qualche mese dall'approvazione del nuovo perimetro del Distretto Urbano del Commercio che ha incluso altri quartieri e aree della città con attività commerciali importanti, ora si dà il via alla istituzione di un Comitato con il compito di governance del Distretto che possa indirizzarne le azioni così da rendere il Commercio un fattore fondamentale di rilancio e volano per la ricrescita del territorio, di innovazione delle risorse, di nuova attrattività e sia un'occasione di miglioramento del sistema economico e della qualità di vita cittadina. "La nomina di questo Comitato è un atto fondamentale e necessario per attuare al meglio le finalità del Nuovo Distretto del Commercio così come da poco ridisegnato – ha spiegato il vicesindaco Giuseppe Berlino – Con lo strumento del Distretto intendiamo andare a sostenere e consolidare la funzione delle polarità commerciali, che riteniamo sempre più importanti nel processo di riqualificazione e trasformazione urbana. Per meglio affrontare la concorrenza dei grandi centri commerciali, si deve puntare ad una maggiore competitività degli esercizi di vicinato che si costruisce sulla capacità di fare sistema e di organizzare un'offerta integrata di qualità, valorizzando le rispettive sinergie e complementarietà". Il Comitato di Gestione e Indirizzo di Distretto sarà composto da tre rappresentanti del Comune di Cinisello Balsamo: il vicesindaco con delega al Commercio e al Marketing Territoriale Giuseppe Berlino e due dipendenti del Ufficio Commercio e Attività Produttive SUAP Silvana Cazzanti, Posizione Organizzativa, e Pierguglielmo Tripodi, Istruttore amministrativo, a cui si affiancano tre rappresentanti dell'Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza: il Presidente del mandamento Fabrizio Gironi, il Segretario del mandamento Bruno Milani e il Direttore dell'ufficio studi Confcommercio Franco Mungo.(com)