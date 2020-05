Coronavirus: intesa tra Abi Toscana e prefetture su misure per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato il protocollo d'intesa tra la commissione regionale Abi Toscana, le prefetture della Toscana rappresentate dal prefetto di Firenze, Banca d'Italia Direzione di Firenze, Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e le principali associazioni d'impresa del territorio che definisce forme ulteriori di collaborazione per il più efficace e ulteriore raggiungimento degli obiettivi di sostegno a famiglie, imprese, lavoratori autonomi e professionisti previsti dagli interventi pubblici. Nel dettaglio, le parti hanno definito precisi ed importanti ambiti di intervento e in particolare attività di supporto alle banche dagli enti camerali e dalle associazioni di categoria firmatarie per una più approfondita conoscenza delle singole realtà aziendali interessate ai finanziamenti previsti in tema di emergenza Covid 19; ampia diffusione delle informazioni riguardanti tutte le possibilità di accesso al credito bancario e delle misure di sostegno alla liquidità introdotte dalla recente normativa; estesa divulgazione di tutta la documentazione per favorire il dialogo tra gli operatori bancari e i soggetti richiedenti i finanziamenti; monitoraggio, da parte degli enti che già vi provvedono a livello nazionale (Medio Credito Centrale, Sace, Consap), dell'andamento delle misure governative di sostegno al bisogno di liquidità delle famiglie e delle imprese. In questo quadro di impegni reciproci, l'obiettivo di assicurare l'efficiente e rapido accesso al credito per quelle categorie danneggiate dal prolungato periodo di sospensione delle attività lavorative, riducendo altresì il rischio di un ricorso a canali di finanziamento opachi ed illegali.(com)