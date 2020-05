Coronavirus: Del Re sottolinea importanza multilateralismo nel far fronte alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato in videoconferenza ad una riunione dei ministri dello Sviluppo di un gruppo di nazioni leader nel contributo alla risposta globale alla pandemia a supporto dei paesi più vulnerabili. Secondo quanto riferisce una nota della Farnesina, la riunione, convocata su iniziativa britannico-canadese, si è prefissa lo scopo di istituire una piattaforma di discussione riguardo le sfide poste dall'emergenza Covid-19 e le potenziali soluzioni da adottare nei principali fora internazionali (Onu, Ocse, G7, G20). Del Re ha sottolineato l'importanza del multilateralismo nel far fronte a una crisi che, avendo un carattere globale, non può che essere affrontata in maniera solidale e collettiva, rafforzando il coordinamento e la partnership tra i paesi donatori.