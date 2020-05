Coronavirus: Del Re sottolinea importanza multilateralismo nel far fronte alla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministro ha dunque sottolineato come l'Italia, valorizzando la propria expertise settoriale, intenda essere protagonista della risposta globale al Covid-19, perseguendo due priorità essenziali: la ricerca, sviluppo e distribuzione di un vaccino universale, il rafforzamento della sicurezza alimentare. A quest'ultimo riguardo, Del Re ha descritto obiettivi e possibili strumenti dell'iniziativa lanciata dall'Italia in cooperazione con la Fao per l'istituzione di una Food Coalition globale, auspicandone un'ampia adesione. Tutti i partecipanti si sono detti concordi nel considerare prioritari sicurezza alimentare e accesso equo ai sistemi sanitari come le principali di iniziative di prevenzione e contrasto che dovranno guidare l'azione politica dei donatori nei prossimi mesi, senza tralasciare il traguardo strategico della realizzazione di tutti gli obiettivi dell'agenda 2030. (Res)