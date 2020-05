Ue: von der Leyen, 8 maggio segna momento decisivo nella storia dell'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'8 maggio segna un momento decisivo nella storia dell'umanità. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Per me, come europea di nazionalità tedesca e presidente della Commissione europea, l'8 maggio segna un momento decisivo nella storia dell'umanità. Per l'Europa, questo giorno rappresenta la fine di una guerra crudele causata dal regime nazista e la liberazione dalle sue ore più buie", ha scritto. (Beb)