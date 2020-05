Imprese: Piaggio, al 31 marzo utile netto in calo a 3,1 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piaggio ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un utile netto pari a 3,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 7,8 registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. Lo si apprende dai risultati trimestrali approvati oggi dal consiglio di amministrazione e diffusi con relativo comunicato stampa. La posizione finanziaria netta del gruppo è negativa per 548,6 milioni di euro, a causa soprattutto degli acquisti globali di materie prime e semilavorati per garantire le produzioni durante le serrate nelle diverse aree geografiche di riferimento, neutralizzando le eventuali chiusure temporanee dei fornitori del gruppo. Positivo per 5,2 milioni di euro, nonostante il calo rispetto ai 14,2 registrati nel primo trimestre 2019, il risultato ante imposte, mentre hanno subito un decremento il margine operativo lordo (Ebitda), attestatosi a 39,8 milioni di euro contro i 49,5 al 31 marzo 2019, e il risultato operativo (Ebit) che ha raggiunto i dieci milioni di euro, in forte calo rispetto ai 20,7 registrati nel primo trimestre dell’anno scorso. (Com)