Fase 2: Piscina (Municipio 2), aree gioco e Navigli affollati, Giunta comunale responsabile, non adotta accorgimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È a dir poco singolare che il sindaco Sala, la vicesindaco Scavuzzo e l'assessore Maran lancino messaggi di 'incazzatura' nei confronti dei cittadini mentre il Comune nulla sta facendo per limitare l'azione di singoli individui che non rispettano o non conoscono le regole", accusa Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 di Milano, dopo gli assembramenti registrati nei giorni scorsi sui Navigli e nelle aree gioco dei parchi cittadini. "È dal 20 marzo che il Municipio 2 chiede al sindaco di disporre la chiusura della ciclovia sul Naviglio Martesana, come già fatto dai sindaci dei comuni di Cologno Monzese, Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Cassina de Pecchi, Bussero, Gorgonzola, Gessate, Bellinzago Lombardo, Inzago e Cassano d'Adda. Tale richiesta è stata ufficializzata anche tramite la presentazione di una mozione in Consiglio Comunale, bocciata dalla maggioranza di sinistra e nessun riscontro è mai arrivato dal sindaco". "A ciò si aggiunge la totale inefficienza degli assessorati al Verde e alla Sicurezza dove Maran e Scavuzzo si sono totalmente dimenticati di nastrare le aree gioco, delimitandole per segnalare ai cittadini che non è possibile accedervi e utilizzarle. Come diretta conseguenza dell'inerzia comunale, vediamo ogni giorno bambini utilizzare scivoli e altalene e adulti svolgere giochi di squadra, ad esempio giocando a basket che, come risaputo, è uno sport di contatto. In questo marasma, del quale l'amministrazione comunale è la prima colpevole e unica responsabile tra gli enti pubblici, i ghisa continuano a essere lasciati a casa a giorni alterni in ferie forzate, come molti agenti continuano a denunciarci".(com)