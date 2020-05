Imprese: Piaggio, al 31 marzo ricavi consolidati in lieve calo a 311,4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi consolidati di Piaggio al 31 marzo 2020 si sono attestati a 311,4 milioni di euro, con un calo del 10,1 per cento rispetto ai 346,2 registrati nel primo trimestre dell’anno scorso. Lo si apprende dai risultati trimestrali approvati oggi dal consiglio di amministrazione e diffusi con relativo comunicato stampa. Nei primi tre mesi dell’anno il gruppo ha venduto 117.100 veicoli in tutto il mondo, contro i 140.400 al 31 marzo 2019, effettuando investimenti per 28,5 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 29,3 registrati nel primo trimestre dell’anno scorso. Ha subito un decremento anche il margine lordo industriale, che si è attestato a 88,1 milioni di euro rispetto ai 103,9 registrati al 31 marzo dell’anno scorso: stando alla nota, la gestione ha comunque consentito di assorbire i costi fissi degli stabilimenti produttivi in Europa, India e Asia, impattati dalle normative sanitarie contro la diffusione del Covid-19. Per quanto riguarda le spese operative, si sono attestate a 78,1 milioni di euro con un calo del 6,2 per cento rispetto al dato registrato al 31 marzo 2019. (Com)