Croazia: Commissione Ue approva garanzia statale da 40,31 milioni di euro a società meccanica Duro Dakovic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 marzo 2020 la Croazia ha notificato alla Commissione la sua decisione di concedere una garanzia statale su un prestito di circa 40 milioni di euro a favore di Duro Dakovic che sta affrontando difficoltà dovute a fattori interni ed esterni, in gran parte legati ai tagli alle spese militari nazionali negli ultimi anni. Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che la garanzia statale fosse necessaria per consentire a Duro Dakovic di continuare la produzione, soddisfare contratti già stipulati ed evitare licenziamenti in un'area strutturalmente svantaggiata. Inoltre, il fabbisogno di liquidità dell'azienda nei sei mesi successivi si basa su ipotesi ragionevoli. Infine, la Croazia si è impegnata a fornire un piano di ristrutturazione per Duro Dakovic entro sei mesi dalla prima erogazione dei fondi garantiti. La Commissione ha pertanto concluso che la misura è compatibile con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)