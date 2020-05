Russia: Putin invia messaggi ai leader di diversi paesi per anniversario Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato messaggi di congratulazioni ai leader e ai cittadini di diversi paesi che come parte dell'Unione sovietica hanno avuto un ruolo nella Grande guerra patriottica, la dicitura russa per la Seconda guerra mondiale (Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan). È quanto riferisce l’ufficio stampa del Cremlino, secondo cui sono stati inviati dei messaggi anche a Georgia e Ucraina. In mattinata Putin ha tenuto colloqui con il cancelliere tedesco Angela Merkel. I leader si sono scambiati le congratulazioni per il 75mo anniversario della liberazione dell'Europa e del mondo dalla minaccia del nazifascismo. "Per la Russia e la Germania, questa data ha un significato speciale e simbolico. Si sottolinea l'importanza di preservare la memoria storica dei tragici eventi di quegli anni. In particolare, è stata espressa la fiducia che in entrambi i paesi non dimentichino mai i patrioti tedeschi, che hanno combattuto altruisticamente contro il regime nazista. È stato affermato che oggi Russia e Germania sono partner nella risoluzione di numerosi problemi internazionali urgenti", si legge nel comunicato. Nell'occasione Putin e Merkel hanno avuto uno o scambio di opinioni sulla pandemia di coronavirus. (segue) (Rum)