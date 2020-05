Coronavirus: Di Maio, priorità assoluta è salvare vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità assoluta che tutti condividiamo è quella di salvare vite: lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo video intervento alla conferenza "The State of the Union". "Colgo ancora questa occasione - ha detto Di Maio - per ringraziare i partner europei e i Paesi dei Balcani occidentali, che ci hanno aiutato con personale medico e infermieristico e materiale sanitario, dimostrando così la loro solidarietà". Secondo Di Maio, "è stato importante come Ue, in ambito sanitario, concludere accordi di procurement congiunto per far fronte alla carenza di dispositivi di protezione individuale, di respiratori e di medicinali; intervenire sui divieti all'esportazione introdotti unilateralmente da alcuni Stati membri per riportarli ad un coordinamento della Commissione; e attuare la cooperazione transfrontaliera sanitaria di emergenza, che ha consentito, sia pure tra iniziali difficoltà, di prestare assistenza a Stati membri in condizioni interne di forte pressione. Vanno anche ricordate - ha detto - le attività comuni di ricerca, lanciate nell'ambito del programma Orizzonte 2020, per cofinanziare progetti di ricerca sull'epidemiologia, la diagnostica, la terapeutica e la gestione clinica nel contenimento e nella prevenzione del Coronavirus, nonché le partnership pubblico-private con l'industria farmaceutica per arrivare a formulare un vaccino". (Res)