Calabria: assessore Gallo, aziende agrituristiche presentate su sito Regione (2)

- Nello specifico, le strutture agrituristiche riceveranno in questi giorni una mail con lettera di presentazione dell’iniziativa e potranno manifestare il proprio interesse, inviando una scheda personalizzata corredata da cinque fotografie tematiche, entro e non oltre il 30 giugno all’indirizzo di posta elettronica agriturismicalabria@regione.calabria.it. “Confidiamo in un’ampia partecipazione – ha aggiunto l'assessore – dal momento che la Calabria deve necessariamente far leva sulle proprie potenzialità, rappresentate dalle innumerevoli risorse ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali e dal ricchissimo patrimonio di eccellenze agroalimentari, contraddistinto da tanti prodotti di qualità, dodici Dop, sei Igp e duecentosessantanove Pat, insieme a nove vini Dop e dieci Igp. Il governo regionale farà di tutto per accrescere la competitività delle tante aziende che continuano a portare avanti il proprio lavoro, pur tra mille difficoltà. Nei prossimi giorni, insieme al presidente ed ai colleghi assessori al Turismo ed alle Attività produttive valuteremo ulteriori iniziative da assumere in chiave anticrisi”, ha concluso Gallo. (Ren)