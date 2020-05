Governo: Tajani, non è il momento dei giochi di palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento non bisogna parlare di "giochi di palazzo". Lo ha detto a "Start", su Sky Tg24 il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani."Troppa gente si preoccupa di chi fa il ministro o Renzi che cerca di alzare il prezzo - ha spiegato -. È inaccettabile, ci sono ancora centinaia di italiani che muoiono soffocati a causa del Coronavirus. Cerchiamo di lavorare tutti insieme per salvare vite umane e salvare le imprese e i posti di lavoro, poi si vedrà cosa bisogna fare. Ora siamo ancora in piena emergenza, c'è ancora gente che muore mentre qui nel palazzo c'è gente che cerca di vedere chi occupa questa o quella poltrona. È inaccettabile, siamo assolutamente contrari a questi giochi e giochini di potere che nonservono al nostro Paese. È una vergogna". (Rin)