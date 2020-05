Giornata Croce rossa: Di Maio, uomini e donne fondamentali in emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini e le donne della Croce rossa e della Mezzaluna rossa sono stati fondamentali durante l'emergenza coronavirus. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in occasione della giornata mondiale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. "Oggi celebriamo donne e uomini infaticabili, che da sempre danno un prezioso contributo al Paese", ha commentato il titolare della Farnesina. Fin da bambini, cresciamo con le immagini di questi volontari. La divisa rossa, una croce con sfondo bianco. Il sorriso sui loro volti, tanta gentilezza. Usano il loro tempo - ha aggiunto - per soccorrere, con umanità e professionalità, chi vive un momento di sofferenza". "Una grande missione: sostenere il prossimo, proteggere la vita delle persone, aiutare chi si trova in difficoltà", ha proseguito. Il ministro degli Esteri ha scritto: "I principi da cui hanno scelto di farsi guidare sono l'umanità, l'imparzialità, la neutralità, l'indipendenza, la volontarietà, l'unità e l'universalità. Li abbiamo visti ovunque. Dove c’era sofferenza o bisogno, loro erano presenti per portare un aiuto, un sorriso. Per dare il loro contributo". Infine, "soprattutto in questa emergenza ho avuto modo di conoscere molti volontari e abbiamo anche lavorato a stretto contatto per far arrivare nei nostri ospedali aiuti sanitari dall’estero. Grazie ai 160 mila volontari, grazie alle 13 mila infermiere volontarie e ai 18 mila ausiliari militari della Croce rossa. Grazie per ciò che fate e per l’esempio che siete. A voi va il riconoscimento di tutto il paese". (Res)