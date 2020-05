Fase 2: Tripodi (FI), governo consenta riapertura immediata di parrucchieri e centri estetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo consenta la riapertura immediata di parrucchieri e centri estetici. E' questa la richiesta di Maria Tripodi, deputata di Forza Italia. "Insieme alle colleghe Benedetta Fiorini e Vincenza Labriola ho presentato un ordine del giorno che impegna il governo a consentire quanto prima la riapertura dei saloni di acconciatura ed estetica, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria per gli operatori e per i clienti - scrive sui social -. Forza Italia scende in campo a tutela del comparto, sono a rischio 50.000 imprese del settore, Conte e compagnia si sveglino. I negozianti meritano risposte certe ed immediate". (Rin)