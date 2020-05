Ue: Michel, sfida non è solo superare crisi coronavirus, ma trasformarla a proprio vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Unione europea, la vera sfida non è soltanto superare la pandemia del coronavirus, quanto andare oltre la vittoria e trasformare una crisi senza precedenti a proprio vantaggio. Lo ha detto in un video messaggio il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, rivolgendosi alla conferenza "The State of the Union" a Firenze. "Oggi molte persone stanno confrontando la crisi del coronavirus con una guerra. Altri rifiutano quella metafora. Non importa questo dibattito: l'importante è che tutti possiamo impegnarci nella lotta contro queste avversità. E siamo tutti d'accordo su una cosa: questa pandemia, la prima da un secolo, è la più grande crisi che ha colpito l'intero pianeta dopo la seconda guerra mondiale", ha detto. Michel ha posto delle domande sull'identità dell'Europa: "Quale progetto europeo ispiratore dovremmo impostare? Quale progetto ci aiuterà a trarre le giuste lezioni dal test che stiamo affrontando e ci aiuterà a emergere da esso più forte, più resistente e in un posto migliore?". (segue) (Beb)