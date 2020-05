Ue: Michel, sfida non è solo superare crisi coronavirus, ma trasformarla a proprio vantaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente del Consiglio europeo non si tratta solo "di superare la crisi", perché "le pandemie, come le crisi economiche, hanno un inizio, una metà e una fine". Ma "la vera, grande sfida per la nostra generazione sarà quella di andare oltre quella vittoria e trasformare questa crisi senza precedenti a nostro vantaggio. E per trarne le lezioni e l'energia trasformativa di cui abbiamo bisogno per costruire un'Europa migliore e un mondo migliore". Secondo Michel "affrontare questa sfida non è solo una necessità pratica e tangibile", ma "è anche nostro dovere urgente, in particolare perché la pandemia prende la vita ad alcuni degli ultimi rappresentanti di un'altra generazione: quella che ha subito le devastazioni della seconda guerra mondiale e poi ha ricostruito l'Europa e costruito l'Unione europea". (Beb)